Christ Is King (CIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -1.45% Promjena cijene (7D) -17.24% Promjena cijene (7D) -17.24%

Christ Is King (CIK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIK se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -17.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Christ Is King (CIK)

Tržišna kapitalizacija $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M Količina u optjecaju 777.00B 777.00B 777.00B Ukupna količina 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Christ Is King je $ 10.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIK je 777.00B, s ukupnom količinom od 777000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.17M.