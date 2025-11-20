Chrema Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Chrema Coin (CRMC) danas je $ 0.765084, s promjenom od 0.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRMC u USD je $ 0.765084 po CRMC.

Chrema Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,399,044, s količinom u optjecaju od 10.99M CRMC. Tijekom posljednja 24 sata, CRMC trgovao je između $ 0.720002 (niska) i $ 0.793269 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.02, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.432032.

U kratkoročnim performansama, CRMC se kretao -0.57% u posljednjem satu i -4.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Chrema Coin (CRMC)

Tržišna kapitalizacija $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.20M$ 38.20M $ 38.20M Količina u optjecaju 10.99M 10.99M 10.99M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chrema Coin je $ 8.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRMC je 10.99M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.20M.