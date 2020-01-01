Choruz AI (CHORUZ) Tokenomika
Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners.
Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology.
Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction.
Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment.
Razumijevanje tokenomike Choruz AI (CHORUZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CHORUZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CHORUZ tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku CHORUZ tokena, istražite CHORUZ cijenu tokena uživo!
