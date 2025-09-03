CHONK (CHONK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00672042$ 0.00672042 $ 0.00672042 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +17.03% Promjena cijene (7D) +17.03%

CHONK (CHONK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHONKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHONK je $ 0.00672042, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHONK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +17.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHONK (CHONK)

Tržišna kapitalizacija $ 21.94K$ 21.94K $ 21.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.94K$ 21.94K $ 21.94K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,979,004.524252 999,979,004.524252 999,979,004.524252

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHONK je $ 21.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHONK je 999.98M, s ukupnom količinom od 999979004.524252. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.94K.