Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001427 24-satna najniža cijena $ 0.00001502 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001427 24-satna najviša cijena $ 0.00001502 Najviša cijena ikada $ 0.00024184 Najniža cijena $ 0.00001033 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) +1.29% Promjena cijene (7D) -2.22%

chomik (CHOMIK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001482. Tijekom protekla 24 sata, CHOMIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001427 i najviše cijene $ 0.00001502, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHOMIK je $ 0.00024184, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001033.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHOMIK se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, +1.29% u posljednjih 24 sata i -2.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chomik (CHOMIK)

Tržišna kapitalizacija $ 14.78K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.78K Količina u optjecaju 997.16M Ukupna količina 997,160,198.461156

Trenutačna tržišna kapitalizacija chomik je $ 14.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHOMIK je 997.16M, s ukupnom količinom od 997160198.461156. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.78K.