chomik Cijena (CHOMIK)

1 CHOMIK u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena chomik (CHOMIK)
chomik (CHOMIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.28%

+1.29%

-2.22%

-2.22%

chomik (CHOMIK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001482. Tijekom protekla 24 sata, CHOMIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001427 i najviše cijene $ 0.00001502, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHOMIK je $ 0.00024184, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001033.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHOMIK se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, +1.29% u posljednjih 24 sata i -2.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chomik (CHOMIK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija chomik je $ 14.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHOMIK je 997.16M, s ukupnom količinom od 997160198.461156. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.78K.

chomik (CHOMIK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz chomik u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz chomik u USD iznosila je $ +0.0000055625.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz chomik u USD iznosila je $ +0.0000006175.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz chomik u USD iznosila je $ -0.00022661147943025102.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.29%
30 dana$ +0.0000055625+37.53%
60 dana$ +0.0000006175+4.17%
90 dana$ -0.00022661147943025102-93.86%

Što je chomik (CHOMIK)

Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs chomik (CHOMIK)

Službena web-stranica

chomik Predviđanje cijene (USD)

Koliko će chomik (CHOMIK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših chomik (CHOMIK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za chomik.

Provjerite chomik predviđanje cijene sada!

CHOMIK u lokalnim valutama

chomik (CHOMIK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike chomik (CHOMIK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHOMIK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o chomik (CHOMIK)

Koliko chomik (CHOMIK) vrijedi danas?
Cijena CHOMIK uživo u USD je 0.00001482 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHOMIK u USD?
Trenutačna cijena CHOMIK u USD je $ 0.00001482. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija chomik?
Tržišna kapitalizacija za CHOMIK je $ 14.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHOMIK?
Količina u optjecaju za CHOMIK je 997.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHOMIK?
CHOMIK je postigao ATH cijenu od 0.00024184 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHOMIK?
CHOMIK je vidio ATL cijenu od 0.00001033 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHOMIK?
24-satni obujam trgovanja za CHOMIK je -- USD.
Hoće li CHOMIK još narasti ove godine?
CHOMIK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHOMIK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
chomik (CHOMIK) Važna ažuriranja industrije

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.