Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Choctopus (CHOCTOPUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Choctopus (CHOCTOPUS) Informacije

Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.

Službena web stranica:
https://choctopus.io
Bijela knjiga:
https://choctopus.io/whitepaper/

Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Choctopus (CHOCTOPUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 135.43K
$ 135.43K
Ukupna količina:
$ 984.71M
$ 984.71M
Količina u optjecaju:
$ 700.00M
$ 700.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 190.51K
$ 190.51K
Povijesni maksimum:
$ 0.00540528
$ 0.00540528
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00019347
$ 0.00019347

Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Choctopus (CHOCTOPUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CHOCTOPUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CHOCTOPUS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CHOCTOPUS tokena, istražite CHOCTOPUS cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.