Choctopus (CHOCTOPUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00540528$ 0.00540528 $ 0.00540528 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +0.30% Promjena cijene (7D) +16.35% Promjena cijene (7D) +16.35%

Choctopus (CHOCTOPUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHOCTOPUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHOCTOPUS je $ 0.00540528, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHOCTOPUS se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i +16.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Choctopus (CHOCTOPUS)

Tržišna kapitalizacija $ 150.87K$ 150.87K $ 150.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 212.23K$ 212.23K $ 212.23K Količina u optjecaju 700.00M 700.00M 700.00M Ukupna količina 984,714,687.941701 984,714,687.941701 984,714,687.941701

Trenutačna tržišna kapitalizacija Choctopus je $ 150.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHOCTOPUS je 700.00M, s ukupnom količinom od 984714687.941701. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 212.23K.