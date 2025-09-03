Više o CHOCCY

Choccy Milk Cat Logotip

Choccy Milk Cat Cijena (CHOCCY)

Neuvršten

1 CHOCCY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Choccy Milk Cat (CHOCCY)
Choccy Milk Cat (CHOCCY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00661201
$ 0.00661201$ 0.00661201

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.04%

+0.24%

+0.24%

Choccy Milk Cat (CHOCCY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHOCCYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHOCCY je $ 0.00661201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHOCCY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Choccy Milk Cat (CHOCCY)

$ 44.30K
$ 44.30K$ 44.30K

--
----

$ 44.30K
$ 44.30K$ 44.30K

999.66M
999.66M 999.66M

999,663,683.888016
999,663,683.888016 999,663,683.888016

Trenutačna tržišna kapitalizacija Choccy Milk Cat je $ 44.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHOCCY je 999.66M, s ukupnom količinom od 999663683.888016. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.30K.

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Choccy Milk Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Choccy Milk Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Choccy Milk Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Choccy Milk Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.04%
30 dana$ 0+17.27%
60 dana$ 0+21.60%
90 dana$ 0--

Što je Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Službena web-stranica

Choccy Milk Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Choccy Milk Cat (CHOCCY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Choccy Milk Cat (CHOCCY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Choccy Milk Cat.

Provjerite Choccy Milk Cat predviđanje cijene sada!

CHOCCY u lokalnim valutama

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Choccy Milk Cat (CHOCCY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHOCCY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Koliko Choccy Milk Cat (CHOCCY) vrijedi danas?
Cijena CHOCCY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHOCCY u USD?
Trenutačna cijena CHOCCY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Choccy Milk Cat?
Tržišna kapitalizacija za CHOCCY je $ 44.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHOCCY?
Količina u optjecaju za CHOCCY je 999.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHOCCY?
CHOCCY je postigao ATH cijenu od 0.00661201 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHOCCY?
CHOCCY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHOCCY?
24-satni obujam trgovanja za CHOCCY je -- USD.
Hoće li CHOCCY još narasti ove godine?
CHOCCY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHOCCY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.