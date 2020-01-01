Chitan (CHITAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chitan (CHITAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chitan (CHITAN) Informacije Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable.

Chitan (CHITAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chitan (CHITAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 252.17K $ 252.17K $ 252.17K Ukupna količina: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M Količina u optjecaju: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 252.17K $ 252.17K $ 252.17K Povijesni maksimum: $ 0.00458156 $ 0.00458156 $ 0.00458156 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0002564 $ 0.0002564 $ 0.0002564 Saznajte više o cijeni Chitan (CHITAN)

Chitan (CHITAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chitan (CHITAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHITAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHITAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHITAN tokena, istražite CHITAN cijenu tokena uživo!

