Chitan (CHITAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00458156$ 0.00458156 $ 0.00458156 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.88% Promjena cijene (7D) -6.38% Promjena cijene (7D) -6.38%

Chitan (CHITAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHITANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHITAN je $ 0.00458156, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHITAN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i -6.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chitan (CHITAN)

Tržišna kapitalizacija $ 238.45K$ 238.45K $ 238.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 238.45K$ 238.45K $ 238.45K Količina u optjecaju 983.50M 983.50M 983.50M Ukupna količina 983,498,815.0 983,498,815.0 983,498,815.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chitan je $ 238.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHITAN je 983.50M, s ukupnom količinom od 983498815.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 238.45K.