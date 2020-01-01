Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chinese Doge Wow (CHIDO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chinese Doge Wow (CHIDO) Informacije Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. Službena web stranica: https://chidoonbase.xyz/ Kupi CHIDO odmah!

Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chinese Doge Wow (CHIDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 995.02K $ 995.02K $ 995.02K Ukupna količina: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M Količina u optjecaju: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 995.02K $ 995.02K $ 995.02K Povijesni maksimum: $ 0.0187939 $ 0.0187939 $ 0.0187939 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00104502 $ 0.00104502 $ 0.00104502 Saznajte više o cijeni Chinese Doge Wow (CHIDO)

Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chinese Doge Wow (CHIDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHIDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHIDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHIDO tokena, istražite CHIDO cijenu tokena uživo!

CHIDO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHIDO? Naša CHIDO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHIDO predviđanje cijene tokena odmah!

