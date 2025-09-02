Chinese Doge Wow (CHIDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00103758 $ 0.00103758 $ 0.00103758 24-satna najniža cijena $ 0.0011461 $ 0.0011461 $ 0.0011461 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00103758$ 0.00103758 $ 0.00103758 24-satna najviša cijena $ 0.0011461$ 0.0011461 $ 0.0011461 Najviša cijena ikada $ 0.0187939$ 0.0187939 $ 0.0187939 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) -3.03% Promjena cijene (7D) -16.30% Promjena cijene (7D) -16.30%

Chinese Doge Wow (CHIDO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00111126. Tijekom protekla 24 sata, CHIDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103758 i najviše cijene $ 0.0011461, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHIDO je $ 0.0187939, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHIDO se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -3.03% u posljednjih 24 sata i -16.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chinese Doge Wow (CHIDO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Količina u optjecaju 951.48M 951.48M 951.48M Ukupna količina 951,479,146.5717978 951,479,146.5717978 951,479,146.5717978

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chinese Doge Wow je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHIDO je 951.48M, s ukupnom količinom od 951479146.5717978. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.