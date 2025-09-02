Više o CHIDO

CHIDO Informacije o cijeni

CHIDO Službena web stranica

CHIDO Tokenomija

CHIDO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Chinese Doge Wow Logotip

Chinese Doge Wow Cijena (CHIDO)

Neuvršten

1 CHIDO u USD cijena uživo:

$0.00111126
$0.00111126$0.00111126
-3.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Chinese Doge Wow (CHIDO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:27:12 (UTC+8)

Chinese Doge Wow (CHIDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00103758
$ 0.00103758$ 0.00103758
24-satna najniža cijena
$ 0.0011461
$ 0.0011461$ 0.0011461
24-satna najviša cijena

$ 0.00103758
$ 0.00103758$ 0.00103758

$ 0.0011461
$ 0.0011461$ 0.0011461

$ 0.0187939
$ 0.0187939$ 0.0187939

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-3.03%

-16.30%

-16.30%

Chinese Doge Wow (CHIDO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00111126. Tijekom protekla 24 sata, CHIDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103758 i najviše cijene $ 0.0011461, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHIDO je $ 0.0187939, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHIDO se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -3.03% u posljednjih 24 sata i -16.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chinese Doge Wow (CHIDO)

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

951.48M
951.48M 951.48M

951,479,146.5717978
951,479,146.5717978 951,479,146.5717978

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chinese Doge Wow je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHIDO je 951.48M, s ukupnom količinom od 951479146.5717978. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.

Chinese Doge Wow (CHIDO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chinese Doge Wow u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chinese Doge Wow u USD iznosila je $ -0.0002669913.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chinese Doge Wow u USD iznosila je $ -0.0004955608.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chinese Doge Wow u USD iznosila je $ -0.0003253833607627177.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.03%
30 dana$ -0.0002669913-24.02%
60 dana$ -0.0004955608-44.59%
90 dana$ -0.0003253833607627177-22.64%

Što je Chinese Doge Wow (CHIDO)

Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Chinese Doge Wow (CHIDO)

Službena web-stranica

Chinese Doge Wow Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chinese Doge Wow (CHIDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chinese Doge Wow (CHIDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chinese Doge Wow.

Provjerite Chinese Doge Wow predviđanje cijene sada!

CHIDO u lokalnim valutama

Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chinese Doge Wow (CHIDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHIDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chinese Doge Wow (CHIDO)

Koliko Chinese Doge Wow (CHIDO) vrijedi danas?
Cijena CHIDO uživo u USD je 0.00111126 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHIDO u USD?
Trenutačna cijena CHIDO u USD je $ 0.00111126. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chinese Doge Wow?
Tržišna kapitalizacija za CHIDO je $ 1.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHIDO?
Količina u optjecaju za CHIDO je 951.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHIDO?
CHIDO je postigao ATH cijenu od 0.0187939 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHIDO?
CHIDO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHIDO?
24-satni obujam trgovanja za CHIDO je -- USD.
Hoće li CHIDO još narasti ove godine?
CHIDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHIDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:27:12 (UTC+8)

Chinese Doge Wow (CHIDO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.