ChinCHILLa (CHILLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00045665$ 0.00045665 $ 0.00045665 Najniža cijena $ 0.00000622$ 0.00000622 $ 0.00000622 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.50% Promjena cijene (7D) -1.50%

ChinCHILLa (CHILLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001055. Tijekom protekla 24 sata, CHILLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHILLA je $ 0.00045665, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000622.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChinCHILLa (CHILLA)

Tržišna kapitalizacija $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K Količina u optjecaju 988.67M 988.67M 988.67M Ukupna količina 988,673,863.9079629 988,673,863.9079629 988,673,863.9079629

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChinCHILLa je $ 10.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHILLA je 988.67M, s ukupnom količinom od 988673863.9079629. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.43K.