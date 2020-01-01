Chinau (CHINAU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chinau (CHINAU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chinau (CHINAU) Informacije Memecoin $CHINAU Panda 🐼. Together we create memes to send a global message. The Chinau Panda is Patient, But When Angered, It's Unstoppable. The Panda wants to be a part of the crypto world. Crypto is changing everything, and the Panda doesn't want to be behind these changes, but ahead of them. Chinau coin is not just a cryptocurrency. It is also the story of a panda that believes in the future. The crypto world is growing, and I want to be a part of it! Službena web stranica: https://chinau.my Kupi CHINAU odmah!

Chinau (CHINAU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chinau (CHINAU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.59K $ 10.59K $ 10.59K Ukupna količina: $ 899.26B $ 899.26B $ 899.26B Količina u optjecaju: $ 899.26B $ 899.26B $ 899.26B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.59K $ 10.59K $ 10.59K Povijesni maksimum: $ 0.00000294 $ 0.00000294 $ 0.00000294 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Chinau (CHINAU)

Chinau (CHINAU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chinau (CHINAU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHINAU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHINAU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHINAU tokena, istražite CHINAU cijenu tokena uživo!

CHINAU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHINAU? Naša CHINAU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHINAU predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!