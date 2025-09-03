Chinau (CHINAU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.04% Promjena cijene (1D) +1.02% Promjena cijene (7D) -26.58% Promjena cijene (7D) -26.58%

Chinau (CHINAU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHINAUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHINAU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHINAU se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +1.02% u posljednjih 24 sata i -26.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chinau (CHINAU)

Tržišna kapitalizacija $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Količina u optjecaju 899.26B 899.26B 899.26B Ukupna količina 899,260,156,175.728 899,260,156,175.728 899,260,156,175.728

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chinau je $ 10.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHINAU je 899.26B, s ukupnom količinom od 899260156175.728. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.82K.