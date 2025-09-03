Chilling Toad (CTOAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00347986$ 0.00347986 $ 0.00347986 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.01% Promjena cijene (1D) +2.42% Promjena cijene (7D) +6.57% Promjena cijene (7D) +6.57%

Chilling Toad (CTOAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CTOADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTOAD je $ 0.00347986, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTOAD se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, +2.42% u posljednjih 24 sata i +6.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chilling Toad (CTOAD)

Tržišna kapitalizacija $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K Količina u optjecaju 998.39M 998.39M 998.39M Ukupna količina 998,385,431.624734 998,385,431.624734 998,385,431.624734

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chilling Toad je $ 28.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTOAD je 998.39M, s ukupnom količinom od 998385431.624734. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.57K.