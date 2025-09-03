Više o CTOAD

Chilling Toad Logotip

Chilling Toad Cijena (CTOAD)

Neuvršten

1 CTOAD u USD cijena uživo:

--
----
+2.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Chilling Toad (CTOAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:25:45 (UTC+8)

Chilling Toad (CTOAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00347986
$ 0.00347986$ 0.00347986

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

+2.42%

+6.57%

+6.57%

Chilling Toad (CTOAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CTOADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTOAD je $ 0.00347986, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTOAD se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, +2.42% u posljednjih 24 sata i +6.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chilling Toad (CTOAD)

$ 28.57K
$ 28.57K$ 28.57K

--
----

$ 28.57K
$ 28.57K$ 28.57K

998.39M
998.39M 998.39M

998,385,431.624734
998,385,431.624734 998,385,431.624734

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chilling Toad je $ 28.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTOAD je 998.39M, s ukupnom količinom od 998385431.624734. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.57K.

Chilling Toad (CTOAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chilling Toad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chilling Toad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chilling Toad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chilling Toad u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.42%
30 dana$ 0+28.26%
60 dana$ 0+35.68%
90 dana$ 0--

Što je Chilling Toad (CTOAD)

Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.

Resurs Chilling Toad (CTOAD)

Službena web-stranica

Chilling Toad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chilling Toad (CTOAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chilling Toad (CTOAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chilling Toad.

Provjerite Chilling Toad predviđanje cijene sada!

CTOAD u lokalnim valutama

Chilling Toad (CTOAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chilling Toad (CTOAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTOAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chilling Toad (CTOAD)

Koliko Chilling Toad (CTOAD) vrijedi danas?
Cijena CTOAD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CTOAD u USD?
Trenutačna cijena CTOAD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chilling Toad?
Tržišna kapitalizacija za CTOAD je $ 28.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CTOAD?
Količina u optjecaju za CTOAD je 998.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTOAD?
CTOAD je postigao ATH cijenu od 0.00347986 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTOAD?
CTOAD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CTOAD?
24-satni obujam trgovanja za CTOAD je -- USD.
Hoće li CTOAD još narasti ove godine?
CTOAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CTOAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:25:45 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.