chillcapy (CHILLCAPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) +2.79% Promjena cijene (7D) +4.29% Promjena cijene (7D) +4.29%

chillcapy (CHILLCAPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHILLCAPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHILLCAPY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLCAPY se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +2.79% u posljednjih 24 sata i +4.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chillcapy (CHILLCAPY)

Tržišna kapitalizacija $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Količina u optjecaju 949.98M 949.98M 949.98M Ukupna količina 949,975,442.35 949,975,442.35 949,975,442.35

Trenutačna tržišna kapitalizacija chillcapy je $ 18.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHILLCAPY je 949.98M, s ukupnom količinom od 949975442.35. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.89K.