Chillax Logotip

Chillax Cijena (CHILLAX)

Neuvršten

1 CHILLAX u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Chillax (CHILLAX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:25:31 (UTC+8)

Chillax (CHILLAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0057376
$ 0.0057376$ 0.0057376

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.69%

+2.69%

Chillax (CHILLAX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHILLAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHILLAX je $ 0.0057376, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLAX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chillax (CHILLAX)

$ 20.95K
$ 20.95K$ 20.95K

--
----

$ 20.95K
$ 20.95K$ 20.95K

999.89M
999.89M 999.89M

999,890,171.115362
999,890,171.115362 999,890,171.115362

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chillax je $ 20.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHILLAX je 999.89M, s ukupnom količinom od 999890171.115362. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.95K.

Chillax (CHILLAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chillax u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chillax u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chillax u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chillax u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+22.81%
60 dana$ 0-4.83%
90 dana$ 0--

Što je Chillax (CHILLAX)

Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core.

Chillax Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chillax (CHILLAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chillax (CHILLAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chillax.

CHILLAX u lokalnim valutama

Chillax (CHILLAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chillax (CHILLAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHILLAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chillax (CHILLAX)

Koliko Chillax (CHILLAX) vrijedi danas?
Cijena CHILLAX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHILLAX u USD?
Trenutačna cijena CHILLAX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chillax?
Tržišna kapitalizacija za CHILLAX je $ 20.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHILLAX?
Količina u optjecaju za CHILLAX je 999.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHILLAX?
CHILLAX je postigao ATH cijenu od 0.0057376 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHILLAX?
CHILLAX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHILLAX?
24-satni obujam trgovanja za CHILLAX je -- USD.
Hoće li CHILLAX još narasti ove godine?
CHILLAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHILLAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.