The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness. Službena web stranica: https://chilltrumpsol.xyz/

Chill Trump (CHILLT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chill Trump (CHILLT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.56K $ 15.56K $ 15.56K Ukupna količina: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Količina u optjecaju: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.56K $ 15.56K $ 15.56K Povijesni maksimum: $ 0.00193682 $ 0.00193682 $ 0.00193682 Povijesni minimum: $ 0.00000871 $ 0.00000871 $ 0.00000871 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Chill Trump (CHILLT)

Chill Trump (CHILLT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chill Trump (CHILLT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHILLT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHILLT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHILLT tokena, istražite CHILLT cijenu tokena uživo!

CHILLT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHILLT? Naša CHILLT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

