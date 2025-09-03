Chill Trump (CHILLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00193682$ 0.00193682 $ 0.00193682 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.98% Promjena cijene (7D) +6.98%

Chill Trump (CHILLT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHILLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHILLT je $ 0.00193682, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chill Trump (CHILLT)

Tržišna kapitalizacija $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K Količina u optjecaju 997.20M 997.20M 997.20M Ukupna količina 997,203,876.328912 997,203,876.328912 997,203,876.328912

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chill Trump je $ 15.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHILLT je 997.20M, s ukupnom količinom od 997203876.328912. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.56K.