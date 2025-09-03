Više o CHILLT

CHILLT Informacije o cijeni

CHILLT Službena web stranica

CHILLT Tokenomija

CHILLT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Chill Trump Logotip

Chill Trump Cijena (CHILLT)

Neuvršten

1 CHILLT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Chill Trump (CHILLT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:25:22 (UTC+8)

Chill Trump (CHILLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193682
$ 0.00193682$ 0.00193682

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.98%

+6.98%

Chill Trump (CHILLT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHILLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHILLT je $ 0.00193682, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chill Trump (CHILLT)

$ 15.56K
$ 15.56K$ 15.56K

--
----

$ 15.56K
$ 15.56K$ 15.56K

997.20M
997.20M 997.20M

997,203,876.328912
997,203,876.328912 997,203,876.328912

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chill Trump je $ 15.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHILLT je 997.20M, s ukupnom količinom od 997203876.328912. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.56K.

Chill Trump (CHILLT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chill Trump u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chill Trump u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chill Trump u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chill Trump u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+28.69%
60 dana$ 0+25.46%
90 dana$ 0--

Što je Chill Trump (CHILLT)

The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Chill Trump (CHILLT)

Službena web-stranica

Chill Trump Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chill Trump (CHILLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chill Trump (CHILLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chill Trump.

Provjerite Chill Trump predviđanje cijene sada!

CHILLT u lokalnim valutama

Chill Trump (CHILLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chill Trump (CHILLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHILLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chill Trump (CHILLT)

Koliko Chill Trump (CHILLT) vrijedi danas?
Cijena CHILLT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHILLT u USD?
Trenutačna cijena CHILLT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chill Trump?
Tržišna kapitalizacija za CHILLT je $ 15.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHILLT?
Količina u optjecaju za CHILLT je 997.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHILLT?
CHILLT je postigao ATH cijenu od 0.00193682 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHILLT?
CHILLT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHILLT?
24-satni obujam trgovanja za CHILLT je -- USD.
Hoće li CHILLT još narasti ove godine?
CHILLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHILLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:25:22 (UTC+8)

Chill Trump (CHILLT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.