Chill Girl (CHILLGIRL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chill Girl (CHILLGIRL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chill Girl (CHILLGIRL) Informacije Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it Službena web stranica: https://chillgirl.xyz Kupi CHILLGIRL odmah!

Chill Girl (CHILLGIRL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chill Girl (CHILLGIRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.43K $ 52.43K $ 52.43K Ukupna količina: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Količina u optjecaju: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.43K $ 52.43K $ 52.43K Povijesni maksimum: $ 0.00618851 $ 0.00618851 $ 0.00618851 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Chill Girl (CHILLGIRL)

Chill Girl (CHILLGIRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chill Girl (CHILLGIRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHILLGIRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHILLGIRL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHILLGIRL tokena, istražite CHILLGIRL cijenu tokena uživo!

CHILLGIRL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHILLGIRL? Naša CHILLGIRL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHILLGIRL predviđanje cijene tokena odmah!

