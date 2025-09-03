Više o CHILLGIRL

Chill Girl Logotip

Chill Girl Cijena (CHILLGIRL)

Neuvršten

1 CHILLGIRL u USD cijena uživo:

+2.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Chill Girl (CHILLGIRL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:59:11 (UTC+8)

Chill Girl (CHILLGIRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.00618851
$ 0.00618851$ 0.00618851

Chill Girl (CHILLGIRL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHILLGIRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHILLGIRL je $ 0.00618851, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLGIRL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.89% u posljednjih 24 sata i +6.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chill Girl (CHILLGIRL)

$ 52.89K
$ 52.89K$ 52.89K

$ 52.89K
$ 52.89K$ 52.89K

998.92M
998.92M 998.92M

998,921,501.140805
998,921,501.140805 998,921,501.140805

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chill Girl je $ 52.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHILLGIRL je 998.92M, s ukupnom količinom od 998921501.140805. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.89K.

Chill Girl (CHILLGIRL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chill Girl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chill Girl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chill Girl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chill Girl u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.89%
30 dana$ 0+16.57%
60 dana$ 0-22.41%
90 dana$ 0--

Što je Chill Girl (CHILLGIRL)

Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it

Resurs Chill Girl (CHILLGIRL)

Službena web-stranica

Chill Girl Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chill Girl (CHILLGIRL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chill Girl (CHILLGIRL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chill Girl.

Provjerite Chill Girl predviđanje cijene sada!

CHILLGIRL u lokalnim valutama

Chill Girl (CHILLGIRL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chill Girl (CHILLGIRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHILLGIRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chill Girl (CHILLGIRL)

Koliko Chill Girl (CHILLGIRL) vrijedi danas?
Cijena CHILLGIRL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHILLGIRL u USD?
Trenutačna cijena CHILLGIRL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chill Girl?
Tržišna kapitalizacija za CHILLGIRL je $ 52.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHILLGIRL?
Količina u optjecaju za CHILLGIRL je 998.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHILLGIRL?
CHILLGIRL je postigao ATH cijenu od 0.00618851 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHILLGIRL?
CHILLGIRL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHILLGIRL?
24-satni obujam trgovanja za CHILLGIRL je -- USD.
Hoće li CHILLGIRL još narasti ove godine?
CHILLGIRL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHILLGIRL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Chill Girl (CHILLGIRL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

