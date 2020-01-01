Chill Family (CHILLFAM) Tokenomika

Chill Family (CHILLFAM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Chill Family (CHILLFAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Chill Family (CHILLFAM) Informacije

Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle.

Službena web stranica:
https://chillfamilyguy.xyz/

Chill Family (CHILLFAM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chill Family (CHILLFAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K
Ukupna količina:
$ 998.17M
$ 998.17M$ 998.17M
Količina u optjecaju:
$ 998.17M
$ 998.17M$ 998.17M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K
Povijesni maksimum:
$ 0.01277079
$ 0.01277079$ 0.01277079
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Chill Family (CHILLFAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Chill Family (CHILLFAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CHILLFAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CHILLFAM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CHILLFAM tokena, istražite CHILLFAM cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.