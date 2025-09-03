Chill Family (CHILLFAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003201 24-satna najniža cijena $ 0.00003335 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.01277079 Najniža cijena $ 0.00001102 Promjena cijene (1H) +1.00% Promjena cijene (1D) +2.70% Promjena cijene (7D) +5.13%

Chill Family (CHILLFAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003305. Tijekom protekla 24 sata, CHILLFAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003201 i najviše cijene $ 0.00003335, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHILLFAM je $ 0.01277079, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001102.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLFAM se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, +2.70% u posljednjih 24 sata i +5.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chill Family (CHILLFAM)

Tržišna kapitalizacija $ 32.99K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.99K Količina u optjecaju 998.17M Ukupna količina 998,173,341.228821

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chill Family je $ 32.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHILLFAM je 998.17M, s ukupnom količinom od 998173341.228821. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.99K.