Chill Family Logotip

Chill Family Cijena (CHILLFAM)

Neuvršten

1 CHILLFAM u USD cijena uživo:

--
----
+3.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chill Family (CHILLFAM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:25:14 (UTC+8)

Chill Family (CHILLFAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003201
$ 0.00003201$ 0.00003201
24-satna najniža cijena
$ 0.00003335
$ 0.00003335$ 0.00003335
24-satna najviša cijena

$ 0.00003201
$ 0.00003201$ 0.00003201

$ 0.00003335
$ 0.00003335$ 0.00003335

$ 0.01277079
$ 0.01277079$ 0.01277079

$ 0.00001102
$ 0.00001102$ 0.00001102

+1.00%

+2.70%

+5.13%

+5.13%

Chill Family (CHILLFAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003305. Tijekom protekla 24 sata, CHILLFAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003201 i najviše cijene $ 0.00003335, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHILLFAM je $ 0.01277079, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001102.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHILLFAM se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, +2.70% u posljednjih 24 sata i +5.13% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Chill Family (CHILLFAM)

$ 32.99K
$ 32.99K$ 32.99K

--
----

$ 32.99K
$ 32.99K$ 32.99K

998.17M
998.17M 998.17M

998,173,341.228821
998,173,341.228821 998,173,341.228821

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chill Family je $ 32.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHILLFAM je 998.17M, s ukupnom količinom od 998173341.228821. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.99K.

Chill Family (CHILLFAM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chill Family u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chill Family u USD iznosila je $ +0.0000093613.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chill Family u USD iznosila je $ +0.0000058757.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chill Family u USD iznosila je $ +0.000000864733976779515.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.70%
30 dana$ +0.0000093613+28.32%
60 dana$ +0.0000058757+17.78%
90 dana$ +0.000000864733976779515+2.69%

Što je Chill Family (CHILLFAM)

Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle.

Resurs Chill Family (CHILLFAM)

Chill Family Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chill Family (CHILLFAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chill Family (CHILLFAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chill Family.

Provjerite Chill Family predviđanje cijene sada!

CHILLFAM u lokalnim valutama

Chill Family (CHILLFAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chill Family (CHILLFAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHILLFAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chill Family (CHILLFAM)

Koliko Chill Family (CHILLFAM) vrijedi danas?
Cijena CHILLFAM uživo u USD je 0.00003305 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHILLFAM u USD?
Trenutačna cijena CHILLFAM u USD je $ 0.00003305. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chill Family?
Tržišna kapitalizacija za CHILLFAM je $ 32.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHILLFAM?
Količina u optjecaju za CHILLFAM je 998.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHILLFAM?
CHILLFAM je postigao ATH cijenu od 0.01277079 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHILLFAM?
CHILLFAM je vidio ATL cijenu od 0.00001102 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHILLFAM?
24-satni obujam trgovanja za CHILLFAM je -- USD.
Hoće li CHILLFAM još narasti ove godine?
CHILLFAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHILLFAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
