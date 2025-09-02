Chill Drone (CHONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00145846$ 0.00145846 $ 0.00145846 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.78% Promjena cijene (7D) -5.78%

Chill Drone (CHONE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHONE je $ 0.00145846, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHONE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chill Drone (CHONE)

Tržišna kapitalizacija $ 269.40K$ 269.40K $ 269.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 269.40K$ 269.40K $ 269.40K Količina u optjecaju 996.34M 996.34M 996.34M Ukupna količina 996,337,109.79491 996,337,109.79491 996,337,109.79491

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chill Drone je $ 269.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHONE je 996.34M, s ukupnom količinom od 996337109.79491. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 269.40K.