Chili Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Chili Coin (CHI) danas je $ 0.00063388, s promjenom od 0.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CHI u USD je $ 0.00063388 po CHI.

Chili Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,726,597, s količinom u optjecaju od 5.88B CHI. Tijekom posljednja 24 sata, CHI trgovao je između $ 0.00062831 (niska) i $ 0.00064323 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00131437, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00062831.

U kratkoročnim performansama, CHI se kretao 0.00% u posljednjem satu i -12.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Chili Coin (CHI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.39M$ 63.39M $ 63.39M Količina u optjecaju 5.88B 5.88B 5.88B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chili Coin je $ 3.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHI je 5.88B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.39M.