Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Informacije Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Službena web stranica: https://chikunonsol.com/ Kupi CHIKUN odmah!

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 49.06K $ 49.06K $ 49.06K Ukupna količina: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Količina u optjecaju: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 49.06K $ 49.06K $ 49.06K Povijesni maksimum: $ 0.00141547 $ 0.00141547 $ 0.00141547 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHIKUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHIKUN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHIKUN tokena, istražite CHIKUN cijenu tokena uživo!

CHIKUN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHIKUN? Naša CHIKUN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHIKUN predviđanje cijene tokena odmah!

