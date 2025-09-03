Chief Troll Officer (CTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00260502$ 0.00260502 $ 0.00260502 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.37% Promjena cijene (7D) +0.86% Promjena cijene (7D) +0.86%

Chief Troll Officer (CTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTO je $ 0.00260502, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.37% u posljednjih 24 sata i +0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chief Troll Officer (CTO)

Tržišna kapitalizacija $ 30.46K$ 30.46K $ 30.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.62K$ 30.62K $ 30.62K Količina u optjecaju 986.77M 986.77M 986.77M Ukupna količina 991,780,700.0 991,780,700.0 991,780,700.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chief Troll Officer je $ 30.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTO je 986.77M, s ukupnom količinom od 991780700.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.62K.