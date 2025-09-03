Više o CTO

Chief Troll Officer Cijena (CTO)

Neuvršten

1 CTO u USD cijena uživo:

--
----
+2.30%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
USD
Grafikon aktualnih cijena Chief Troll Officer (CTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:24:58 (UTC+8)

Chief Troll Officer (CTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00260502
$ 0.00260502$ 0.00260502

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.37%

+0.86%

+0.86%

Chief Troll Officer (CTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTO je $ 0.00260502, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.37% u posljednjih 24 sata i +0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chief Troll Officer (CTO)

$ 30.46K
$ 30.46K$ 30.46K

--
----

$ 30.62K
$ 30.62K$ 30.62K

986.77M
986.77M 986.77M

991,780,700.0
991,780,700.0 991,780,700.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chief Troll Officer je $ 30.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTO je 986.77M, s ukupnom količinom od 991780700.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.62K.

Chief Troll Officer (CTO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chief Troll Officer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chief Troll Officer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chief Troll Officer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chief Troll Officer u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.37%
30 dana$ 0+7.72%
60 dana$ 0+60.21%
90 dana$ 0--

Što je Chief Troll Officer (CTO)

This token is striving to promote free speech and playful banter in the crypto space as we see elon musk do.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Chief Troll Officer (CTO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Chief Troll Officer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chief Troll Officer (CTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chief Troll Officer (CTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chief Troll Officer.

Provjerite Chief Troll Officer predviđanje cijene sada!

CTO u lokalnim valutama

Chief Troll Officer (CTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chief Troll Officer (CTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chief Troll Officer (CTO)

Koliko Chief Troll Officer (CTO) vrijedi danas?
Cijena CTO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CTO u USD?
Trenutačna cijena CTO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chief Troll Officer?
Tržišna kapitalizacija za CTO je $ 30.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CTO?
Količina u optjecaju za CTO je 986.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTO?
CTO je postigao ATH cijenu od 0.00260502 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTO?
CTO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CTO?
24-satni obujam trgovanja za CTO je -- USD.
Hoće li CTO još narasti ove godine?
CTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Chief Troll Officer (CTO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.