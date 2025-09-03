Chickenus Maximus (CHICKENUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00269216$ 0.00269216 $ 0.00269216 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.53% Promjena cijene (7D) +0.53%

Chickenus Maximus (CHICKENUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHICKENUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHICKENUS je $ 0.00269216, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHICKENUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chickenus Maximus (CHICKENUS)

Tržišna kapitalizacija $ 13.66K$ 13.66K $ 13.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.66K$ 13.66K $ 13.66K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chickenus Maximus je $ 13.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHICKENUS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.66K.