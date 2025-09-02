Chickencoin (CHKN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -10.81% Promjena cijene (1D) -1.02% Promjena cijene (7D) -11.37% Promjena cijene (7D) -11.37%

Chickencoin (CHKN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHKNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHKN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHKN se promijenio za -10.81% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -11.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chickencoin (CHKN)

Tržišna kapitalizacija $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Količina u optjecaju 69.00T 69.00T 69.00T Ukupna količina 69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chickencoin je $ 3.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHKN je 69.00T, s ukupnom količinom od 69000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.01M.