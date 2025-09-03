ChickenBanana (CB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00335752 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) +1.80% Promjena cijene (7D) +1.43%

ChickenBanana (CB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CB je $ 0.00335752, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CB se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i +1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChickenBanana (CB)

Tržišna kapitalizacija $ 29.46K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.46K Količina u optjecaju 999.93M Ukupna količina 999,929,229.19

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChickenBanana je $ 29.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CB je 999.93M, s ukupnom količinom od 999929229.19. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.46K.