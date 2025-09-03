chick (NIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00028644$ 0.00028644 $ 0.00028644 Najniža cijena $ 0.00000931$ 0.00000931 $ 0.00000931 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

chick (NIB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001785. Tijekom protekla 24 sata, NIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIB je $ 0.00028644, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000931.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chick (NIB)

Tržišna kapitalizacija $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,780,982.73 999,780,982.73 999,780,982.73

Trenutačna tržišna kapitalizacija chick je $ 17.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIB je 999.78M, s ukupnom količinom od 999780982.73. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.85K.