ChicagoCoin Cijena danas

Trenutačna cijena ChicagoCoin (CLT) danas je $ 0.003775, s promjenom od 0.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLT u USD je $ 0.003775 po CLT.

ChicagoCoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,265,001, s količinom u optjecaju od 600.00M CLT. Tijekom posljednja 24 sata, CLT trgovao je između $ 0.0037436 (niska) i $ 0.00380439 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00507574, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0021948.

U kratkoročnim performansama, CLT se kretao -0.06% u posljednjem satu i -0.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ChicagoCoin (CLT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Količina u optjecaju 600.00M 600.00M 600.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

