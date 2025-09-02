Više o CHIB

Chiba Wan Logotip

Chiba Wan Cijena (CHIB)

Neuvršten

1 CHIB u USD cijena uživo:

--
----
+0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chiba Wan (CHIB)
Chiba Wan (CHIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.62%

-2.53%

-2.53%

Chiba Wan (CHIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHIB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHIB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.62% u posljednjih 24 sata i -2.53% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Chiba Wan (CHIB)

$ 123.71K
$ 123.71K$ 123.71K

--
----

$ 123.71K
$ 123.71K$ 123.71K

200.00B
200.00B 200.00B

200,000,000,000.0
200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chiba Wan je $ 123.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHIB je 200.00B, s ukupnom količinom od 200000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 123.71K.

Chiba Wan (CHIB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chiba Wan u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chiba Wan u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chiba Wan u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chiba Wan u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.62%
30 dana$ 0+12.81%
60 dana$ 0+68.03%
90 dana$ 0--

Što je Chiba Wan (CHIB)

CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Chiba Wan (CHIB)

Službena web-stranica

Chiba Wan Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chiba Wan (CHIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chiba Wan (CHIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chiba Wan.

Provjerite Chiba Wan predviđanje cijene sada!

CHIB u lokalnim valutama

Chiba Wan (CHIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chiba Wan (CHIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chiba Wan (CHIB)

Koliko Chiba Wan (CHIB) vrijedi danas?
Cijena CHIB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHIB u USD?
Trenutačna cijena CHIB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chiba Wan?
Tržišna kapitalizacija za CHIB je $ 123.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHIB?
Količina u optjecaju za CHIB je 200.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHIB?
CHIB je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHIB?
CHIB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHIB?
24-satni obujam trgovanja za CHIB je -- USD.
Hoće li CHIB još narasti ove godine?
CHIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
