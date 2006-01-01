Chi Protocol (CHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chi Protocol (CHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chi Protocol (CHI) Informacije Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Službena web stranica: https://chiprotocol.io/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs Kupi CHI odmah!

Chi Protocol (CHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chi Protocol (CHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.16K $ 20.16K $ 20.16K Ukupna količina: $ 206.36M $ 206.36M $ 206.36M Količina u optjecaju: $ 111.17M $ 111.17M $ 111.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.42K $ 37.42K $ 37.42K Povijesni maksimum: $ 0.108157 $ 0.108157 $ 0.108157 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018131 $ 0.00018131 $ 0.00018131 Saznajte više o cijeni Chi Protocol (CHI)

Chi Protocol (CHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chi Protocol (CHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHI tokena, istražite CHI cijenu tokena uživo!

