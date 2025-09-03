Chi Protocol (CHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.108157$ 0.108157 $ 0.108157 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Chi Protocol (CHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHI je $ 0.108157, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chi Protocol (CHI)

Tržišna kapitalizacija $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.42K$ 37.42K $ 37.42K Količina u optjecaju 111.17M 111.17M 111.17M Ukupna količina 206,364,211.3973848 206,364,211.3973848 206,364,211.3973848

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chi Protocol je $ 20.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHI je 111.17M, s ukupnom količinom od 206364211.3973848. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.42K.