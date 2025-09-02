CHEXBACCA (CHEXBACCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00146075 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.35% Promjena cijene (1D) -1.01% Promjena cijene (7D) -31.07%

CHEXBACCA (CHEXBACCA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHEXBACCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEXBACCA je $ 0.00146075, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEXBACCA se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -1.01% u posljednjih 24 sata i -31.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHEXBACCA (CHEXBACCA)

Tržišna kapitalizacija $ 248.65K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 248.65K Količina u optjecaju 999.84M Ukupna količina 999,841,645.009934

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHEXBACCA je $ 248.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHEXBACCA je 999.84M, s ukupnom količinom od 999841645.009934. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 248.65K.