CHEWY (CHWY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00363567$ 0.00363567 $ 0.00363567 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.01% Promjena cijene (1D) +1.48% Promjena cijene (7D) -0.26% Promjena cijene (7D) -0.26%

CHEWY (CHWY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHWYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHWY je $ 0.00363567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHWY se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, +1.48% u posljednjih 24 sata i -0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHEWY (CHWY)

Tržišna kapitalizacija $ 88.60K$ 88.60K $ 88.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.60K$ 88.60K $ 88.60K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHEWY je $ 88.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHWY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.60K.