Chester ($CHESTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00132417$ 0.00132417 $ 0.00132417 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.69% Promjena cijene (1D) -5.86% Promjena cijene (7D) -25.11% Promjena cijene (7D) -25.11%

Chester ($CHESTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $CHESTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $CHESTER je $ 0.00132417, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $CHESTER se promijenio za +1.69% u posljednjih sat vremena, -5.86% u posljednjih 24 sata i -25.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chester ($CHESTER)

Tržišna kapitalizacija $ 112.10K$ 112.10K $ 112.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 114.04K$ 114.04K $ 114.04K Količina u optjecaju 973.62M 973.62M 973.62M Ukupna količina 990,457,841.0 990,457,841.0 990,457,841.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chester je $ 112.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $CHESTER je 973.62M, s ukupnom količinom od 990457841.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.04K.