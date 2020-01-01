Chengu (CHENGU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chengu (CHENGU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chengu (CHENGU) Informacije Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Službena web stranica: https://x.com/ChenguGotAbs Kupi CHENGU odmah!

Chengu (CHENGU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chengu (CHENGU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 454.75K $ 454.75K $ 454.75K Ukupna količina: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M Količina u optjecaju: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 454.75K $ 454.75K $ 454.75K Povijesni maksimum: $ 0.00300819 $ 0.00300819 $ 0.00300819 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00045878 $ 0.00045878 $ 0.00045878 Saznajte više o cijeni Chengu (CHENGU)

Chengu (CHENGU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chengu (CHENGU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHENGU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHENGU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHENGU tokena, istražite CHENGU cijenu tokena uživo!

