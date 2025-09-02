Chengu (CHENGU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00300819$ 0.00300819 $ 0.00300819 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.00% Promjena cijene (1D) -2.23% Promjena cijene (7D) -5.83% Promjena cijene (7D) -5.83%

Chengu (CHENGU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHENGUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHENGU je $ 0.00300819, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHENGU se promijenio za -2.00% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -5.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chengu (CHENGU)

Tržišna kapitalizacija $ 472.64K$ 472.64K $ 472.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 472.64K$ 472.64K $ 472.64K Količina u optjecaju 991.22M 991.22M 991.22M Ukupna količina 991,215,838.740657 991,215,838.740657 991,215,838.740657

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chengu je $ 472.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHENGU je 991.22M, s ukupnom količinom od 991215838.740657. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 472.64K.