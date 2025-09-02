Chengpang Zhoa (ZHOA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) -2.30% Promjena cijene (7D) +1.91% Promjena cijene (7D) +1.91%

Chengpang Zhoa (ZHOA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZHOAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZHOA je $ 0.0011025, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZHOA se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i +1.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chengpang Zhoa (ZHOA)

Tržišna kapitalizacija $ 97.73K$ 97.73K $ 97.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.73K$ 97.73K $ 97.73K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chengpang Zhoa je $ 97.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZHOA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.73K.