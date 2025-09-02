CHELON (CHELON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0185919$ 0.0185919 $ 0.0185919 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.54% Promjena cijene (7D) +6.54%

CHELON (CHELON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHELONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHELON je $ 0.0185919, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHELON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHELON (CHELON)

Tržišna kapitalizacija $ 774.14K$ 774.14K $ 774.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 815.83K$ 815.83K $ 815.83K Količina u optjecaju 948.90M 948.90M 948.90M Ukupna količina 999,994,089.219921 999,994,089.219921 999,994,089.219921

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHELON je $ 774.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHELON je 948.90M, s ukupnom količinom od 999994089.219921. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 815.83K.