Chefdotfun (CHEF)

Chefdotfun Cijena (CHEF)

Neuvršten

1 CHEF u USD cijena uživo:

$0.00096001
$0.00096001$0.00096001
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chefdotfun (CHEF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:59:02 (UTC+8)

Chefdotfun (CHEF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0481249
$ 0.0481249$ 0.0481249

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.78%

+12.78%

Chefdotfun (CHEF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHEFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEF je $ 0.0481249, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +12.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chefdotfun (CHEF)

$ 76.37K
$ 76.37K$ 76.37K

--
----

$ 76.37K
$ 76.37K$ 76.37K

79.55M
79.55M 79.55M

79,552,186.45349059
79,552,186.45349059 79,552,186.45349059

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chefdotfun je $ 76.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHEF je 79.55M, s ukupnom količinom od 79552186.45349059. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.37K.

Chefdotfun (CHEF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chefdotfun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chefdotfun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chefdotfun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chefdotfun u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+24.45%
60 dana$ 0+80.52%
90 dana$ 0--

Što je Chefdotfun (CHEF)

Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform.

Resurs Chefdotfun (CHEF)

Službena web-stranica

Chefdotfun Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chefdotfun (CHEF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chefdotfun (CHEF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chefdotfun.

Provjerite Chefdotfun predviđanje cijene sada!

CHEF u lokalnim valutama

Chefdotfun (CHEF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chefdotfun (CHEF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHEF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chefdotfun (CHEF)

Koliko Chefdotfun (CHEF) vrijedi danas?
Cijena CHEF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHEF u USD?
Trenutačna cijena CHEF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chefdotfun?
Tržišna kapitalizacija za CHEF je $ 76.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHEF?
Količina u optjecaju za CHEF je 79.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHEF?
CHEF je postigao ATH cijenu od 0.0481249 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHEF?
CHEF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHEF?
24-satni obujam trgovanja za CHEF je -- USD.
Hoće li CHEF još narasti ove godine?
CHEF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHEF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:59:02 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.