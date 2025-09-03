Chefdotfun Cijena (CHEF)
--
--
+12.78%
+12.78%
Chefdotfun (CHEF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHEFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEF je $ 0.0481249, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +12.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Chefdotfun je $ 76.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHEF je 79.55M, s ukupnom količinom od 79552186.45349059. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.37K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chefdotfun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chefdotfun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chefdotfun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chefdotfun u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+24.45%
|60 dana
|$ 0
|+80.52%
|90 dana
|$ 0
|--
Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform.
