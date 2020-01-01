Cheese (CHEESE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cheese (CHEESE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cheese (CHEESE) Informacije Cheese ($CHEESE) brings real creativity, inclusivity, and community spirit to the memecoin space. In a sea of low-effort tokens, Cheese builds a genuine culture with original projects like Mouse Café — an online multiplayer social game — a cheese-themed imageboard, and The Rat Hole, a weekly podcast. Backed by a passionate community, Cheese blends humor, heart, and a bold visual identity into a unique Web3 experience. Službena web stranica: https://chz.fun Kupi CHEESE odmah!

Cheese (CHEESE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cheese (CHEESE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 845.09K $ 845.09K $ 845.09K Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 845.09K $ 845.09K $ 845.09K Povijesni maksimum: $ 0.02652183 $ 0.02652183 $ 0.02652183 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00084097 $ 0.00084097 $ 0.00084097 Saznajte više o cijeni Cheese (CHEESE)

Cheese (CHEESE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cheese (CHEESE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHEESE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHEESE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHEESE tokena, istražite CHEESE cijenu tokena uživo!

CHEESE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHEESE? Naša CHEESE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHEESE predviđanje cijene tokena odmah!

