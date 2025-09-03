chatXZI by AI (CXZI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) +1.88% Promjena cijene (7D) +1.88%

chatXZI by AI (CXZI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CXZItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CXZI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CXZI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +1.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chatXZI by AI (CXZI)

Tržišna kapitalizacija $ 4.66K$ 4.66K $ 4.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.66K$ 4.66K $ 4.66K Količina u optjecaju 909.99M 909.99M 909.99M Ukupna količina 909,994,714.798546 909,994,714.798546 909,994,714.798546

Trenutačna tržišna kapitalizacija chatXZI by AI je $ 4.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CXZI je 909.99M, s ukupnom količinom od 909994714.798546. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.66K.