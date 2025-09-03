Više o CXZI

chatXZI by AI Logotip

chatXZI by AI Cijena (CXZI)

Neuvršten

1 CXZI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena chatXZI by AI (CXZI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:36:33 (UTC+8)

chatXZI by AI (CXZI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.06%

+1.88%

+1.88%

chatXZI by AI (CXZI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CXZItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CXZI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CXZI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +1.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chatXZI by AI (CXZI)

$ 4.66K
$ 4.66K$ 4.66K

--
----

$ 4.66K
$ 4.66K$ 4.66K

909.99M
909.99M 909.99M

909,994,714.798546
909,994,714.798546 909,994,714.798546

Trenutačna tržišna kapitalizacija chatXZI by AI je $ 4.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CXZI je 909.99M, s ukupnom količinom od 909994714.798546. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.66K.

chatXZI by AI (CXZI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz chatXZI by AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz chatXZI by AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz chatXZI by AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz chatXZI by AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.06%
30 dana$ 0+5.38%
60 dana$ 0-16.46%
90 dana$ 0--

Što je chatXZI by AI (CXZI)

chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community.

Resurs chatXZI by AI (CXZI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

chatXZI by AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će chatXZI by AI (CXZI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših chatXZI by AI (CXZI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za chatXZI by AI.

Provjerite chatXZI by AI predviđanje cijene sada!

CXZI u lokalnim valutama

chatXZI by AI (CXZI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike chatXZI by AI (CXZI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CXZI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o chatXZI by AI (CXZI)

Koliko chatXZI by AI (CXZI) vrijedi danas?
Cijena CXZI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CXZI u USD?
Trenutačna cijena CXZI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija chatXZI by AI?
Tržišna kapitalizacija za CXZI je $ 4.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CXZI?
Količina u optjecaju za CXZI je 909.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CXZI?
CXZI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CXZI?
CXZI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CXZI?
24-satni obujam trgovanja za CXZI je -- USD.
Hoće li CXZI još narasti ove godine?
CXZI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CXZI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
