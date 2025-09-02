ChatGPT Cat (YARNCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00139895$ 0.00139895 $ 0.00139895 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.05%

ChatGPT Cat (YARNCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YARNCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YARNCAT je $ 0.00139895, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YARNCAT se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChatGPT Cat (YARNCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 32.50K$ 32.50K $ 32.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.50K$ 32.50K $ 32.50K Količina u optjecaju 999.64M 999.64M 999.64M Ukupna količina 999,639,859.59099 999,639,859.59099 999,639,859.59099

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChatGPT Cat je $ 32.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YARNCAT je 999.64M, s ukupnom količinom od 999639859.59099. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.50K.