ChatGPT Cat Cijena (YARNCAT)

ChatGPT Cat (YARNCAT)
ChatGPT Cat (YARNCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YARNCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YARNCAT je $ 0.00139895, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YARNCAT se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana.

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChatGPT Cat je $ 32.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YARNCAT je 999.64M, s ukupnom količinom od 999639859.59099. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.50K.

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ChatGPT Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ChatGPT Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ChatGPT Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ChatGPT Cat u USD iznosila je $ 0.

Danas$ 0+0.21%
30 dana$ 0-11.83%
60 dana$ 0-55.42%
90 dana$ 0--

Što je ChatGPT Cat (YARNCAT)

$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Koliko ChatGPT Cat (YARNCAT) vrijedi danas?
Cijena YARNCAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YARNCAT u USD?
Trenutačna cijena YARNCAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ChatGPT Cat?
Tržišna kapitalizacija za YARNCAT je $ 32.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YARNCAT?
Količina u optjecaju za YARNCAT je 999.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YARNCAT?
YARNCAT je postigao ATH cijenu od 0.00139895 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YARNCAT?
YARNCAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YARNCAT?
24-satni obujam trgovanja za YARNCAT je -- USD.
Hoće li YARNCAT još narasti ove godine?
YARNCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YARNCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.