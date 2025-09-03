Charm AI (CHARM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00141397$ 0.00141397 $ 0.00141397 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.23% Promjena cijene (7D) +3.23%

Charm AI (CHARM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHARMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHARM je $ 0.00141397, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHARM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Charm AI (CHARM)

Tržišna kapitalizacija $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Količina u optjecaju 997.70M 997.70M 997.70M Ukupna količina 997,700,624.373265 997,700,624.373265 997,700,624.373265

Trenutačna tržišna kapitalizacija Charm AI je $ 10.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHARM je 997.70M, s ukupnom količinom od 997700624.373265. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.93K.