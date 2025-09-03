Charlotte Fang (REMILIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 23.8 $ 23.8 $ 23.8 24-satna najniža cijena $ 24.38 $ 24.38 $ 24.38 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 23.8$ 23.8 $ 23.8 24-satna najviša cijena $ 24.38$ 24.38 $ 24.38 Najviša cijena ikada $ 663.27$ 663.27 $ 663.27 Najniža cijena $ 16.24$ 16.24 $ 16.24 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -2.23% Promjena cijene (7D) -17.06% Promjena cijene (7D) -17.06%

Charlotte Fang (REMILIA) cijena u stvarnom vremenu je $23.83. Tijekom protekla 24 sata, REMILIAtrgovalo je između najniže cijene $ 23.8 i najviše cijene $ 24.38, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REMILIA je $ 663.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 16.24.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REMILIA se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -17.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Charlotte Fang (REMILIA)

Tržišna kapitalizacija $ 16.44K$ 16.44K $ 16.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.44K$ 16.44K $ 16.44K Količina u optjecaju 690.00 690.00 690.00 Ukupna količina 690.0 690.0 690.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Charlotte Fang je $ 16.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REMILIA je 690.00, s ukupnom količinom od 690.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.44K.