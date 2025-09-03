Više o REMILIA

REMILIA Informacije o cijeni

REMILIA Službena web stranica

REMILIA Tokenomija

REMILIA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Charlotte Fang Logotip

Charlotte Fang Cijena (REMILIA)

Neuvršten

1 REMILIA u USD cijena uživo:

$23.83
$23.83$23.83
-2.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Charlotte Fang (REMILIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:23:49 (UTC+8)

Charlotte Fang (REMILIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 23.8
$ 23.8$ 23.8
24-satna najniža cijena
$ 24.38
$ 24.38$ 24.38
24-satna najviša cijena

$ 23.8
$ 23.8$ 23.8

$ 24.38
$ 24.38$ 24.38

$ 663.27
$ 663.27$ 663.27

$ 16.24
$ 16.24$ 16.24

-0.33%

-2.23%

-17.06%

-17.06%

Charlotte Fang (REMILIA) cijena u stvarnom vremenu je $23.83. Tijekom protekla 24 sata, REMILIAtrgovalo je između najniže cijene $ 23.8 i najviše cijene $ 24.38, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REMILIA je $ 663.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 16.24.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REMILIA se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -17.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Charlotte Fang (REMILIA)

$ 16.44K
$ 16.44K$ 16.44K

--
----

$ 16.44K
$ 16.44K$ 16.44K

690.00
690.00 690.00

690.0
690.0 690.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Charlotte Fang je $ 16.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REMILIA je 690.00, s ukupnom količinom od 690.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.44K.

Charlotte Fang (REMILIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Charlotte Fang u USD iznosila je $ -0.54542586836001.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Charlotte Fang u USD iznosila je $ +2.6043282740.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Charlotte Fang u USD iznosila je $ +9.5329937110.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Charlotte Fang u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.54542586836001-2.23%
30 dana$ +2.6043282740+10.93%
60 dana$ +9.5329937110+40.00%
90 dana$ 0--

Što je Charlotte Fang (REMILIA)

REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Charlotte Fang (REMILIA)

Službena web-stranica

Charlotte Fang Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Charlotte Fang (REMILIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Charlotte Fang (REMILIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Charlotte Fang.

Provjerite Charlotte Fang predviđanje cijene sada!

REMILIA u lokalnim valutama

Charlotte Fang (REMILIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Charlotte Fang (REMILIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REMILIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Charlotte Fang (REMILIA)

Koliko Charlotte Fang (REMILIA) vrijedi danas?
Cijena REMILIA uživo u USD je 23.83 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REMILIA u USD?
Trenutačna cijena REMILIA u USD je $ 23.83. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Charlotte Fang?
Tržišna kapitalizacija za REMILIA je $ 16.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REMILIA?
Količina u optjecaju za REMILIA je 690.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REMILIA?
REMILIA je postigao ATH cijenu od 663.27 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REMILIA?
REMILIA je vidio ATL cijenu od 16.24 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REMILIA?
24-satni obujam trgovanja za REMILIA je -- USD.
Hoće li REMILIA još narasti ove godine?
REMILIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REMILIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:23:49 (UTC+8)

Charlotte Fang (REMILIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.