Charli3 (C3) Informacije Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Službena web stranica: https://charli3.io/ Bijela knjiga: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf Kupi C3 odmah!

Charli3 (C3) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Charli3 (C3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M Povijesni maksimum: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.04205094 $ 0.04205094 $ 0.04205094 Saznajte više o cijeni Charli3 (C3)

Charli3 (C3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Charli3 (C3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj C3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja C3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku C3 tokena, istražite C3 cijenu tokena uživo!

